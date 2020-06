Ihre Meinung : Leserbrief zum digitalen Campus: Uni Trier lässt Ältere außen vor

Bildung

Mit großem Interesse habe ich von den neuen digitalen Möglichkeiten, an der Universität zu studieren, gelesen. Bereits vor 35 Jahren wurde auch an der Universität Trier der Zugang zu akademischer Weiterbildung für ältere Mitbürger eingerichtet. Jetzt wurde im Zuge der Corona-Maßnahmen diesen Mitbürgern, die sowieso durch die Corona-Maßnahmen schon von fast allen sozialen Kontakten und kulturellen Angeboten abgeschnitten sind, auch dieser Zugang der Teilnahme am universitären Leben, der ja jetzt auch in Trier auf digitalem Weg eröffnet wurde, verweigert.