Ihre Meinung : Der Gipfel des Streitfalls

Fördermittel

Mein Ziel war, den ehemaligen Prozessions-Pilgerweg mit seiner herrlichen Aussicht so zu erhalten, wie er war. Was mich jedoch sehr verwirrt ist die Tatsache, dass der Weinberg durch den europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER), das rheinland-pfälzische Entwicklungsprogramm (PAUL) und so weiter gefördert und natürlich finanziell unterstützt wurde.