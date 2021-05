Ihre Meinung : Klimakollaps ist präsenter denn je

Verkehr

Zu Berichten über die Besetzung von Bäumen in Trier durch Gegner des Moselaufstiegs:

Egal, wie man zur Baumhüttenaktion im Zewener Wald stehen mag: Geht es wirklich nur um den Moselaufstieg? In planerischen Beurteilungen wurde der Moselaufstieg von Anfang an als mit hohem ökologischen Risiko behaftet eingestuft. In mehreren Gutachten konnte eine zwingende verkehrsmäßige Notwendigkeit dieser Maßnahme aus meiner Sicht nicht nachgewiesen werden. Alternative Vorschläge für eine effizientere Verkehrsentlastung wurden nie ernsthaft verfolgt.