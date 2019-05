Ihre Meinung : Leidtragend ist die Gesellschaft

Schwimmbad

In ihrem Artikel bezweifelt die Autorin die Glaubwürdigkeit der Stadt Trier, die in ihrem Aktionsplan Entwicklungspolitik Ziele und Maßnahmen für eine nachhaltige Zukunft der Stadt aufzeigt und gleichzeitig am 1. Mai die Freibadsaison einläutet. Durch die Öffnung des Freibades zum 1. Juni könne eine echte Energie- und Kosteneinsparung erreicht werden.