Ihre Meinung : Trier verliert sein Gesicht

Stadtbild

Warum sonst hat man seit längerer Zeit die schönen blauen Emaille-Straßenschilder durch die simplen, dem Ansehen dieser historischen Stadt so wenig zuträglichen Aluminiumschilder ersetzt? Warum sind so viele schöne Altbauten nicht denkmalgeschützt? Warum werden in Sichtweite römischer Monumente überdimensionierte Neubauten zugelassen? Warum gibt es in Trier noch immer keine Baumschutzsatzung? Es ist erschreckend, wie man zulässt, dass diese Stadt ihr Gesicht verliert.