Ihre Meinung : Bahn und Bus müssen einbezogen werden

Tourismus

Als ich den Artikel gelesen hatte, dachte ich: Warum „nur“ eine MoselCard? Wenn man, wie die Initiatoren schreiben, sich an der KonusCard der Region Freiburg orientieren will, dann müsste die gesamte Region Trier im Fokus stehen. Also ein Konzept, das sowohl die beiden anderen Flüsse (Saar und Ruwer) als auch Hochwald, Hunsrück und die Eifel umfassen müsste.