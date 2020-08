Ihre Meinung : Kampagne für ein sauberes Trier starten

Stadtbild

Trier, Deutschlands älteste Stadt, beherbergt sieben Weltkulturerbestätten und eine Vielzahl weiterer Bauwerke und Museen, die wunderschön sind. Sie kommen als Tourist nach Trier und sehen zuerst einmal Müll an den Straßenrändern, egal aus welcher Richtung Sie kommen. Der Müll stammt in der Hauptsache von den Autofahrern. So geht es dann weiter bis an den Innenstadtrand. Dort ist es dann sauber.