Ihre Meinung : Viele Rad- und Fußwege sind zugewachsen

Verkehr

Als „Teststrecke“ empfehle ich den Rad-/Fußweg entlang des Olewiger Baches. Einst schön angelegt zwischen der Riesling-Weinstraße und dem Ortsteil Olewig, wird der Weg auch heute rege genutzt, befindet sich jedoch in einem erbarmungswürdigen Zustand. Offenbar kaum gereinigt, ist stellenweise fast ein Drittel der Breite zugewachsen (Grasteppich, Erde und so weiter).

Dazu neigt er sich in weiten Teilen so stark Richtung Bachlauf, dass er dort nicht mehr befahrbar ist. Es gibt etliche Erhebungen durch Wurzeln. Schade, dass hier sehr lange nichts unternommen wird, um den Weg ordentlich zu erhalten.

Im Gegensatz zu Autofahrern werden Radfahrer jedoch selten kontrolliert und oft nur ermahnt. Die Leidtragenden hierbei sind die Schwächsten: Fußgänger. Diese werden von Fußwegen „geklingelt“, auch an Bushaltestellen (Ostallee), in der Fußgängerzone fast angerempelt. Sie können oft kaum gefahrlos aus ihren Häusern treten (Saarstraße). An einen entspannten Spaziergang an der Mosel mit kleinen Kindern ist wegen der schieren Masse an Radlern am Wochenende sowie einigen Möchtegern-Rennradlern gar nicht mehr zu denken.