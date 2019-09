Ihre Meinung : Bürgerrecht auf Betreten der Spazierwege ist gesetzlich garantiert

Infrastruktur

Zum Bericht „Beliebter Panoramaweg in Trier bleibt gesperrt“ (TV vom 20. August):

Soweit er für die Sperrung die von Maschinen ausgehenden Gefahren ins Feld führt, helfen sich andere wachsame Winzer dagegen erfolgreich mit im Straßenverkehr üblichen Achtungsschildern, die sie an unübersichtlichen Wegestellen warnend aufstellen. Auch soweit Herr von Nell überhaupt das Vorhandensein eines Weges leugnet, kann dem nicht gefolgt werden. Er unterdrückt in seiner Wahrnehmung einfach das Erscheinungsbild, dass der Weg bei natürlicher Betrachtung oder in Aufnahmen aus der Luft, wie Google-Earth zweifelsfrei vermittelt, abgibt. Ebenso ignoriert er, dass der Panoramaweg im Amtlichen Stadtplan, auf Wanderkarten und im Erosionskataster, um nur einige Fundstellen zu nennen, kartografiert ist.