Ihre Meinung : Wohnungsbau in Mariahof und Filsch: Steingewordener Schnellschuss

Wohnungsbau

Nein, so ist es nicht. Ein maßgebender Teil der Proteste in Mariahof bezog sich auf den Standort des Gebäudes in unmittelbarer Nähe des Gutshofes. Der Witz ist, dass dort niemand jemals ein Gebäude hätte hinstellen können, wenn es nicht mit dem Argument Flüchtlingsunterstützung politisch durchgedrückt worden wäre. Das ganze Bebauungskonzept am Ortseingang von Mariahof ist dadurch mit Füßen getreten worden.