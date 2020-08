Ihre Meinung : In Gräben und Hecken liegt Müll

In Gräben und Hecken liegt Müll

Abfallentsorgung

Wenn ich auf der A 602 von Schweich nach Luxemburg fahre oder auch zurück nach Trier, liegen in den Wassergräben der Kurven prall gefüllte Plastikbeutel mit Müll. Sie werden vom Auto aus dem Fenster geworfen. Vom Wind wird der Müll dann über die gesamte Rasenfläche verteilt. Das sind die Eindrücke und Bilder, die der Trier-Besucher mit dem Auto zuerst zu Gesicht bekommt. In der Stadt Trier werden die öffentlichen Abfallbehälter und umgebenden Flächen von der Stadt sauber gehalten. Das wird nicht nur von den Besuchern positiv aufgenommen. Hausmüll hat in den öffentlichen Abfallbehältnissen nichts zu suchen.