Ihre Meinung : Baustelle B 51 bei Trier: Der Steuerzahler bekommt einen Flickenteppich

Straßenbau

Zum Bericht „Wenn der Untergrund nachgibt“ (TV vom 7. Juni) über Nachbesserungen an der Baustelle B 51 bei Aach-Hohensonne:

Unverhältnismäßig lange Bauzeiten, welche dann mit einer weiteren Terminüberschreitung glänzen, sind im deutschen Straßenbau mittlerweile traurige Realität. Eine besondere Note erhält diese Baustelle jedoch durch den Umstand, dass ein neu gebautes Teilstück schon vor der Eröffnung bereits wieder aufgerissen wird. Der Steuerzahler bekommt für sein Geld somit also keine neue Fahrbahn, sondern bereits einen Flickenteppich. Insbesondere wenn man jetzt bereits die Wellen in der Fahrbahn am Ende der Baustelle Richtung Bitburg spürt.