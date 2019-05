Ihre Meinung : Das Andocken an den Treppensteiger geht ruckzuck

Das Andocken an den Treppensteiger geht ruckzuck

Barrierefreiheit

Das Seniorenbüro besitzt eine Sonderform. Es handelt sich um ein modifiziertes Gerät der dritten Gruppe mit einem beigestellten mechanischen Rollstuhl. Die Aufnahmebreite für Rollstühle musste verringert werden, da es im Haus Franziskus sehr eng zugeht. Rollstuhlfahrer „docken“ direkt am Gerät an. Dazu wird lediglich rückwärts gegen das Gerät gefahren, die Bremsen werden arretiert und die Rückenlehne mit den verstellbaren Fixierungen am Gerät befestigt. Das geht ruckzuck, und der Benutzer bleibt im eigenen Rollstuhl sitzen. Die umgekehrte Reihenfolge gilt bei der Zielankunft.