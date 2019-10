Ihre Meinung : Wo war hier der Aufschrei?

Stadtentwicklung

Zu Berichten über den Stopp des Baugebiets in Trier-Mariahof:

Nachdem es die Grünen und Mariahofer CDU-Stadtratsmitglieder mit der von Redakteur Rainer Neubert im Tierischen Volksfreund vom 31. August beschriebenen „Geheimdiplomatie“ geschafft haben, das Baugebiet auf dem Brubacher Flur zu verhindern, stand nun im Stadtrat am 26. September die Entscheidung zum Hochplateau Castelnau mit 41 Hektar (!) an.

Das war spannend zu beobachten, wie die gleichen Protagonisten, die die Themen Umweltschutz, grüne Lunge, Landfraß, Flächenversiegelung, Zunahme an Verkehr und so weiter angeführt hatten, um Brubach zu verhindern, nun anscheinend für ein Baugebiet (oder zumindest nicht dagegen) stimmten, das größer ist als das auf dem Brubacher Acker, vorhandenen Baumbestand und Wald vernichtet und sich an ein vorhandenes Flora-Fauna-Habitat-Gebiet annähert. Jedenfalls lautete das Abstimmungsergebnis im Stadtrat bei der CDU: Elf Ja-Stimmen, eine Enthaltung. Und bei den Grünen: sechs Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und vier Enthaltungen.