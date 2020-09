Ihre Meinung : Was soll das gebracht haben?

Was soll das gebracht haben?

Demonstrationen

In Trier wurde eine neue Freizeit-Aktivität geboren: „Parkhaus-Blockierung“. Ein Spaß für die ganze Familie.

Da macht man sich Gedanken, wie man seine Urlaubstage sinnvoll verbringen kann, dabei ist es doch so einfach. Die Umsetzung ist einfach und kostengünstig. Ein altes Sofa findet sich mit Sicherheit irgendwo am Straßenrand oder im Wald. Und einen Antrag oder eine Genehmigung für diese Aktion kann man sich schenken. Braucht man nicht!

Mal im Ernst – kann mittlerweile hier jeder machen, was er will? Was soll das eigentlich gebracht haben, außer unnötigen Auspuffgasen, die durch Stau und Umwege verursacht wurden? Soweit zum Thema Klimaschutz!