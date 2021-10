Ihre Meinung : Klimaschutz unterliegt erst recht einem Zeitdruck!

Klimaschutz

Laut den Aussagen des Projektleiters für nachhaltige Wärmeversorgung bei der Energieagentur Rheinland-Pfalz gibt es doch Alternativen, welche zudem in hohem Maße gefördert werden und so die Investitionskosten reduzieren könnten. Ebenfalls scheinen mobile Heizungen für den Übergang (Herbst/Winter) zur Verfügung zu stehen, mit welchen gesichert wäre, dass die Schulkinder und das Personal nicht im Kalten sitzen. Also sollte doch wohl in jedem Fall übergangsweise eine solche mobile Heizung und dann im Anschluss für den dauerhaften Betrieb eine klimafreundliche Alternative eingebaut werden.