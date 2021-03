Ihre Meinung : Höhere Hundesteuer

Hundehaltung

Für mich als Hundebesitzer, der sich immer um die Entsorung des Kots seines Hundes kümmert, ist es sehr ärgerlich, überall auf liegengelassene Hundekothaufen zu treffen. Ob an und in den Grünanlagen, an den Rundwegen der Wohngebiete, auf Kinderspielplätzen, ja sogar besonders entlang der Friedhofsmauer am Tarforster Friedhof: Überall trifft man auf die Hinterlassenschaften.