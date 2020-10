Ihre Meinung : Maskenpflicht an allen Tagen

Infektionsschutz

Dass an allen Freitagen, Samstagen und Sonntagen eine Mund-Nasen- Bedeckung in der Trierer Fußgängerzone getragen werden muss, ist lange überfällig. Wenn Ordnungsdezernent Thomas Schmitt sich beispielsweise dienstags gegen 13 Uhr (oder an anderen Tagen egal welcher Uhrzeit, außer morgens um 5 Uhr) an den Porta-Nigra-Vorplatz mit Blick Richtung Hauptmarkt stellen würde, würde er feststellen, dass die Fußgängerzone nicht weniger stark frequentiert wird als an den genannten Wochenendtagen. Also wenn schon, dann Maskenpflicht an allen Tagen und vor allem konsequent.