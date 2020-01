Ihre Meinung : Antikenfestspiele in der Kirche

Infrastruktur

Es gab einmal eine Zeit, in der man in Trier die Antikenfestspiele zu Recht für ein Festival ersten Ranges hielt und alles dafür einsetzte, um auf diesem Kultur-Feld zu säen und ernten zu können. Damals sprach man noch nicht von Klimawandel und Klimakatastrophe, dennoch waren es ganz normale „Mistwetter“, die diese Saat nicht auflaufen ließen und mehr Missernten verursachten als hoffnungsvolle Erwartungen erfüllten. Es fehlte einfach eine wetterfeste und damit planungssichere Unterkunft. Wer buchte schon gerne im Vorverkauf einen Platz, wenn die Aussicht auf verregnete Festspielwochen sehr hoch war? Wer ergötzte sich, wenn er bei gutem Wetter und in bester Event-Laune an einer Spielstätte auf den Charme einer Großbaustelle traf, ausgelöst durch die mit Abdeckplanen überdachten Gerüste für die Musiker, die auch als Bühnenbild getarnt nur begrenzt ein positives Festival-Feeling vermittelten? Ein regenbedingter Umzug zwischen erstem und zweitem Akt vom Spielort in die St. Maximin-Halle wurde auch nur selten als originelles Happening betrachtet.