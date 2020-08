Ihre Meinung : Die Wohnqualität leidet massiv

Stadtentwicklung

Zum Bericht „Das ist ein komplett neues Projekt geworden“ (TV vom 10. August) über den Bebauungsplan für das Sondergebiet BK 24 in Trier-Kürenz:

Die Anwohner in der Güterstraße scheinen keine Lobby zu haben. Es macht mich fassungslos, dass die stark frequentierte Güterstraße noch zusätzlich 2500 prognostizierte Autos täglich verkraften soll. Und plötzlich soll die Hauptzufahrt zum neuen Edeka auch in der Güterstraße sein, davon war anfangs auch nicht die Rede. Es wurde immer nur von einer zusätzlichen Einfahrt in Kombination mit der Schönbornstraße gesprochen.