Ihre Meinung : Was haben die Stadtwerke in diesem privaten Markt zu suchen?

Was haben die Stadtwerke in diesem privaten Markt zu suchen?

Tourismus

Ich finde das Vorgehen der Stadtwerke Trier, den Römerexpress in Zukunft zu betreiben, eine Unverschämtheit. Da hat ein Privatunternehmer über 26 Jahre hinweg diesen Betrieb aufgebaut und zur Zufriedenheit der Touristen betrieben. Er hat dafür sein privates Kapital eingesetzt und riskiert.

Eine Firma, die in der Vergangenheit Steuern gezahlt hat, verschwindet vom Markt. Der Besitzer wird plattgemacht, steht vor dem finanziellen Ruin.

Was haben die Stadtwerke in diesem privaten Markt zu suchen? Das ist doch nicht das Kerngeschäft der Stadtwerke. Was kommt als nächstes? Übernehmen sie vielleicht den Weihnachtsmarkt?