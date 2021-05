Ihre Meinung : Gelbe Säcke oder gelbe Tonne: Was ist besser?

Gelbe Säcke oder gelbe Tonne: Was ist besser?

Entsorgung

Wir sind sehr glücklich mit der aktuellen Biotüten-Lösung. Auch mit den Gelben Säcken kommen wir sehr gut klar. Kurze Wege und keine stinkenden Tonnen am Haus.

Wer statt der Gelben Säcke die Tonne befürwort, trennt meiner Meinung nach nicht konsequent. Was ist, wenn die Tonne voll ist? In den Restmüll? In die Umwelt? Säcke kann man nach Bedarf füllen und nutzen.