Wie gut kann man in Schweich parken? Parkplatz-Situation in Schweich gut, doch der Durchgangsverkehr eine Katastrophe

Mein Name ist Mario Martius und ich wohne seit einem Jahr in Schweich. Ich finde die Parkplatzsituation in Schweich recht gut. Durch die ausreichenden Plätze ist das eine Win/Win Situation für die Bürger, um ihre Einkäufe ohne Hast zu erledigen und die Geschäfte, welche durch die Parkplätze besser frequentiert sind. Allerdings ist der Verkehr an sich besonders in der Brückenstraße und Oberstiftstraße ein Problem. Viele nutzen die Straßen als schnelle Verbindung durch Schweich anstatt auf die Umgehungsstraße zu fahren. Dadurch ist immer sehr viel Verkehr und durch die schmalen Straßen ist es für Fußgänger, aber besonders für Radfahrer, teilweise sehr gefährlich.