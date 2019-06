Lesung : Das Tagebuch der Anne Frank in Trier

Das Tagebuch der Anne Frank in Trier

Trier Anlässlich des 90. Geburtstags von Anne Frank am 12. Juni 2019 findet eine Lesung aus Anne Franks Romanentwurf „Liebe Kitty“ in der Stadtbibliothek Trier (Weberbach) statt.

Dank einer Kindheitsfreundin von Anne Frank, Laureen Nussbaum, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA auswanderte und als Literaturforscherin tätig wurde, ist eine literarisch überarbeitete Fassung des Tagebuches unter dem Titel „Anne Frank: Liebe Kitty, Ihr Romanentwurf in Briefen“ erschienen. An dieser Version der zuvor spontan niedergeschriebenen Aufzeichnungen hat Anne Frank seit dem 20. Mai 1944 bis zur ihrer Verhaftung Anfang August 1944 gearbeitet. Als Impuls diente ein Aufruf über den niederländischen BBC-Sender Radio Oranje.