Lesung : Ursula Pauls liest aus ihrem Roman in Trier

Trier Die Autorin Ursula Pauls liest am Freitag, 6. September, um 18 Uhr im Konferenzraum, Ebene 7 des Klinikums Mutterhaus Mitte in der Feldstraße 16 in Trier, aus ihrem Roman „Himmelslicht“. In ihrem Roman erzählt die Autorin die Geschichte einer Krankenschwester, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges für ihre Taten verantworten muss.

