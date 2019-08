Lesung : Lesung in der Wallfahrtskirche Klausen

Foto: Inga Haar

Klausen (red) Norbert Lammert blickt mit seinem Buch auf ein Deutschland, in dem wir heute weltoffen, demokratisch und frei zusammenleben. Das war nicht immer so. Er blickt auf die deutsche Vergangenheit und Gegenwart und analysiert pointiert die Frage „Wohin führt uns unsere Geschichte?“ aus unterschiedlichen Perspektiven. Am Freitag, 23. August, 19 Uhr, kommt Norbert Lammert in die Wallfahrtskirche nach Klausen. Karten: 18,70 Euro, siehe Info.