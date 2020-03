Lesung : Lesung in Trier: Über das Leben auf der Straße

Lesung in Trier: Über das Leben auf der Straße

Trier (red) Dominik Bloh lebte über zehn Jahre auf der Straße. Schon als Teenager geriet er dahin, wo man Deutschland von „ganz unten“ betrachtet. Jetzt mit Anfang 30 hat er seine Geschichte aufgeschrieben, auf kleinen Zetteln, noch als Obdachloser lebend.

Er erzählt in seinem Buch „Unter Palmen aus Stahl“ wie es auf der Straße zugeht, wie man dort lebt und wie man es schafft, sich mit Mut und Courage herauszuarbeiten. Dominik Bloh liest am Donnerstag, 5. März, ab 20 Uhr im Mergener Hof in Trier. Karten: 13,95 Euro, siehe Info.