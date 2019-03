später lesen Buchvorstellung Lesung mit dem Autor Emil Angel in Schweich Teilen

Die Stefan-Andres-Gesellschaft lädt am Samstag, 30. März, 15 Uhr, in den Niederprümer Hof in Schweich zur Vorstellung des neuen Buches von Emil Angel aus Luxemburg ein. Der durch seine heiteren Glossen und Erzählungen bekannte Autor wird Kostproben aus seinem Buch „Unsere Insel im Watt. red