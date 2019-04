später lesen Lesung Lesung zur Hexennacht im Kutscherhaus im Seniorenbüro Trier Teilen

(red) Die Autorin Marianne Raskob-Bartholmae begleitet am Dienstag, 30. April von 18 bis 19.30 Uhr, den literarischen Einstieg in die Hexennacht. Marianne Raskob-Bartholmae liest im Kutscherhaus des Seniorenbüro Trier aus ihrem Roman „Zeit der verlorenen Kinder“, der in Trier und Umgebung spielt. red