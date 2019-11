Lyrik : Letzte Veranstaltung der Reihe Kulturkapellen

Trier-Filsch Die letzte Veranstaltung der Reihe „Auf alten Bänken Neues Denken“ der Kulturkapellen findet am Samstag, 16. November, 17 Uhr, in der St. Luzia Kapelle in Filsch statt. Johannes Metzdorf-Schmithüsen referiert über Lyrik zum Thema „Leben – Tod – Auferstehung“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red