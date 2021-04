Kirche : Mit „Draußentag“ gewinnt Kita St. Martin Platz zwei

Trier Bistum zeichnet Projekte für Umweltschutz aus. Maria-Grünewald-Schule in Wittlich kommt mit Naturbaustelle auf Platz vier.

Auch die beiden zweiten Plätze gingen an zwei Kindertagesstätten: Die Kita St. Martin in Trier und die Kita St. Bartholomäus in Klarenthal (Saarland). Die Kita St. Martin erhielt die Auszeichnung unter anderem für einen „Draußentag“. Dabei kümmern sich die Kinder kontinuierlich um einen eigenen Garten und ein Hochbeet. Sie lernen dabei den Wechsel der Jahreszeiten und die damit verbundenen Aufgaben. Teil ihres Preises ist ein Bauwagen, den das Trierer triki-Büro gestiftet hat. ‚Vom Urwald zur ökologischen Kita-Oase‘ heißt das Projekt der Kita St. Bartholomäus in Klarenthal (Saarland). Die weiteren Preise gingen an das Berufsbildungswerks Heinrich Haus in Neuwied und die Maria-Grünewald-Schule in Wittlich (zwei vierte Plätze). Die Maria-Grünewald-Schule hatte in Kooperation mit der Kurfürst-Balduin-Realschule Wittlich eine Naturbaustelle geschaffen und mit den Jahren stetig weiterentwickelt, unter anderem mit einem Schulgarten, Hochbeeten, und einem Gartenhaus als „Grünem Klassenzimmer“. Die Platzierungen sechs und sieben gingen zum einen an die Privatinitiative Schöpfungsjugend Bad Neuenahr und die Pfadfinder der DPSG Betzdorf.