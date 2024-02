Große Hilfsbereitschaft für 22-jährigen Schweicher Bisher haben sich schon mehr als 1000 Lebensretter gemeldet

Laura Gindorf ist eine derjenigen gewesen, die sich in der ICV-Halle registriert haben. Um zu helfen, unterbrach die 32-jährige Juniorchefin des Weinguts Gindorf die Arbeit am Weinberg: „Es wurde viel Werbung für den Aufruf gemacht und für mich war klar, dass ich gerne unterstützen möchte. Vor allem, weil die Typisierung so einfach ist. Es ist ein kleiner Beitrag, mit dem man etwas Großes bewirken kann.“ Susanne Morsch, Vorstandsvorsitzende der Stefan-Morsch-Stiftung, ist in Issel ebenfalls vor Ort gewesen: „Der große Zusammenhalt hier in der Umgebung macht mich wirklich sprachlos. Das Engagement aller Helfer und Multiplikatoren ist was ganz Besonderes. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wertvoll dieser Zusammenhalt für die betroffene Familie sein kann.“