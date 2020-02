Aktion : Schweicher Schüler sammeln 50 Kilo Müll

Schüler der Levana-Schule in Schweich, Förderschule für ganzheitliche Entwicklung, beteiligen sich an einem Projekt zum Thema Müll und Müllvermeidung. Neben theoretischem Unterricht werden sie auch selbst aktiv. Foto: TV/Svenja Gerhardt

Schweich

„Das Thema Klimawandel und Umweltschutz ist momentan in aller Munde und was Greta Thunberg kann, das können wir schon lange“, dachten sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse O3 der Levana-Schule. So kam eins zum anderen.