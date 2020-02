Sanierung : Levana Schule: Nicht nur die Küche ist jetzt neu

Schweich Nach rund zehn Monaten Bauzeit ist die Sanierung der Schweicher Einrichtung planmäßig abgeschlossen. Die Haustechnik wurde runderneuert. Aber es gab weitere Umbauten – während der Schulbetrieb weiterlief.

Äußerlich sieht man dem 1985 errichteten Gebäude der Levana Schule an der Schweicher Bernhard-Becker-Straße seine 35 Jahre kaum an. Die auffallende Architektur hebt sich noch immer positiv von den meisten Schulbauten der damaligen Zeit ab. Doch die Haustechnik war in die Jahre gekommen. Besondere Sorgen bereitete das Trinkwassersystem. Im März 2017 wurde erstmals eine Belastung des Hausnetzes mit Legionellen festgestellt. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt leitete der Kreis Trier-Saarburg als Schulträger technische Maßnahmen wie eine thermische Desinfektion (Wärmebehandlung) und Wasserfilter ein. Eine Gefahr für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte bestand dadurch von 2017 bis 2019 zwar nicht, doch längerfristig war eine grundlegende Sanierung des gesamten Systems erforderlich. Allerdings, so ergaben Überprüfungen, erwies sich eine Sanierung des vorhandenen Leitungsnetzes als nicht realisierbar – das Trinkwassersystem musste komplett ausgetauscht werden. So war der Kreistag am Zuge, der für den Haushalt 2019 den Austausch der Technik beschloss. Dabei sollten die Arbeiten in Abstimmung mit der Schulleitung so geplant werden, dass der Schulbetrieb weiterlaufen konnte. Doch der Ratsbeschluss ging darüber hinaus nach dem Motto „wenn schon Arbeiten im laufenden Schulbetrieb, dann Tabula rasa und die weitere veraltete Gebäudetechnik soll ebenfalls saniert werden“. Im Mai 2019 begannen die Arbeiten. „Für die Schulleitung war das eine besondere Herausforderung, da der Unterricht weiter laufen sollte“, sagt der stellvertretende Schulleiter Markus Fischer. Doch das Nebeneinander von Bauleuten und Schule habe bestens funktioniert. Und vor besonders lauten Arbeiten habe es Absprachen gegeben, sodass sich betroffene Klassen darauf hätten einstellen können. Außerdem seien die Abläufe so organisiert worden, dass aufwendige Schwerlastarbeiten an schulfreien Tagen und in den Ferien erledigt werden konnten.