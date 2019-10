Contra Feuerwerk : Es gibt schöne Alternativen

Silvester könnte so viel schöner sein. Möglich, dass manche Menschen nach einem schlechten Jahr ein Feuerwerk als rituelle Reinigung brauchen. Doch das auf Kosten der Umwelt und der Mitmenschen? Eigensinnig!

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern muss verboten werden. Denn auch das Grevenmacher Modell einer zeitweisen Abschuss-Erlaubnis ist schlichtweg nicht realistisch. Das mag in einer 5000-Seelen-Gemeinde kontrollierbar sein, aber nicht in einer Stadt wie Trier –und schon gar nicht in Berlin oder Hamburg. Denn Feuerwerkskörper wären trotzdem im Verkauf. Polizisten haben an Silvester schon jetzt genug Arbeit, sie können den Zusatzaufwand nicht leisten, überall in der Stadt zu kontrollieren, an welchen Orten außerhalb der Zeit geschossen wird.