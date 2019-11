Benefizaktion : Lichterstraße für guten Zweck in Klüsserath

Lichterstraße für guten Zweck in Klüsserath

Klüsserath Die Richard von Hagenstraße in Klüsserath wird am Samstag, 23. November, zum vierten Mal zur „Straße im Licht”. Häuser erstrahlen im Farbenspiel. Diese Veranstaltung wurde im Jahr 2015 ins Leben gerufen, um soziale Zwecke zu unterstützen.

In den vergangenen Jahren wurden Projekte unterstützt wie Kicker gegen Krebs, Schulbau in Kenia, „Jan Morbach” Ensch und Kinderspielplätze in Klüsserath. unterstützt.