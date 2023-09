Alle Infos Illuminale in Trier: Highlights und Tickets

Wissenschaft zum Anfassen und Mitmachen bietet der City Campus am 29. September von 16 bis 24 Uhr. Die Illuminale startet am 29. und 30. September jeweils mit Einbruch der Dämmerung um 19 Uhr und läuft an beiden Tagen bis Mitternacht. Eröffnet werden beide Veranstaltungen am Freitag um 19 Uhr auf der Bühne am Domfreihof.