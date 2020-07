Viezjupp : Lieber Viez in Trier, als Bluna in Poona

Foto: TV

In diesem Jahr fällt unser Urlaub aus, auch wenn mir Bärbel die Ohren voll jammert, dass sie doch so gerne nach Indien zum Yoga gefahren wäre. Nach Pune oder Poona oder so. Statt dessen „bleiwen mir doheem“, wie schon Leiendeckers Helm so treffend gesagt hat.



Von Viezjupp