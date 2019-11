Konzert : Liebeserklärung an die Mosel

Liebeserklärung an die Mosel

Trittenheim/Neumagen-Dhron (red) Ihr Vorbild sind die Comedian Harmonists, die um 1930 gefeierten A-cappella-Sänger. Ihr eigener Name Riesling-Harmonists war daher schnell gefunden, als sie vor 20 Jahren einfach mal etwas anderes singen wollten.

Und das machte derart viel Spaß, dass sie dabeiblieben und heute, 20 Jahre später, damit erfolgreich sind. Sie singen Lieder aus dem Repertoire ihrer Vorbilder, gespickt mit Pop- und Musical-Klassikern – und mit Liebeserklärungen an die Mosel und den Wein. Am Samstag, 16. November, ab 19 Uhr singen und feiern sie ihr 20-jähriges Bestehen im Jugendheim in Trittenheim. Foto: Riesling-Harmonists