Vortrag : Liebstes Getränk der Deutschen - Vortrag im Landesmuseum Trier

Trier Bier gilt vielen als Nationalgetränk der Deutschen. Tatsächlich waren Wein und Bier in der Vergangenheit in vielen europäischen Ländern als Grundnahrungsmittel und Luxusartikel unverzichtbar, so auch im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.



Prof. Michael Matheus wird in seinem Vortrag „Wein und Bier an Rhein und Trier“ am Donnerstag, 13. Februar, 19 Uhr, im Vortragssaal des Landesmuseums Trier beide Konsumartikel in europäischer Perspektive und unter besonderer Berücksichtigung der Landschaften an Mosel und Rhein in den Blick nehmen. Der Eintritt ist frei.

(red)