Unfall : Lieferlaster fährt gegen Glasüberdachung: Fünfstelliger Sachschaden

Von weitem kaum zu erkennen: Die Glasüberdachung der Schaufenster des Modehauses Sinn in der Trierer Fahrstraße droht nach der Karambolage herabzustürzen. Die Gefahrenstelle ist abgesperrt. Foto: Roland Morgen

Trier Erst rummste es, dann klirrte es, und dann musste die Feuerwehr anrücken: Am Freitagvormittag hat ein LKW-Fahrer aus Unachtsamkeit die Glasüberdachung der Schaufenster des Modehauses Sinn in der Trierer Fahrstraße beschädigt. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

In diesem Fall brachten Scherben kein Glück, sondern erst einmal ein großes Sicherheitsproblem. Ein offenbar verspäteter LKW-Fahrer kam am Freitag seinem Ziel, dem Modehaus Sinn, viel zu nah. Er steuerte sein Gefährt unabsichtlich gegen die Glasüberdachung der Schaufensterfront in der Fahrstraße. Zunächst fielen nur einige Scherben aus drei bis vier Metern zu Boden; doch die Statik der filigranen Konstruktion war nun instabil, schwere Glasplatten drohten auf den Gehweg zu stürzen.