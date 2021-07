Gastronomie : Das traditionsreiche Gasthaus „Zur Post“ wechselt den Besitzer

Bis sich ein neuer Pächter gefunden hat, schließt das Gasthaus mit Ende der Betriebsferien am 31. Juli vorerst seine Pforten. Foto: Hanna Kother

Trier Lilly Pilsl vom Gasthaus „Zur Post“ in Trierweile gibt den Kochlöffel weiter. Der neue Pächter sollte bestimmte Eigenschaften mitbringen.

Von Hanna Kother

Ihre berühmten Bratkartoffeln wird Elisabeth „Lilly“ Pilsl zukünftig nur noch in der heimischen Küche zubereiten. Denn nach mehr als 40 Jahren Gastronomiebetrieb geht die 66-Jährige Wirtin des Gasthauses „Zur Post“ in Trierweiler in ihren wohlverdienten Ruhestand.

Inzwischen in der vierten Generation bekochte und umsorgte Elisabeth Pilsl ihre Gäste in dem mehr als 200 Jahre alten Haus gegenüber der Kirche. Die Leidenschaft für die Gastronomie hat die 66-Jährige von ihrem Vater in die Wiege gelegt bekommen. Dieser, selbst einst Gast- und Landwirt, war zudem maßgeblich an der Namensgebung des Betriebs „Zur Post“ beteiligt. „Während des zweiten Weltkriegs unterhielt er in dem Anwesen eine Postagentur und sorgte für die Verteilung des Briefverkehrs“, berichtet Pilsl. Nun wird das traditionsreiche Gasthaus in der Kirchstraße mangels eines familiären Nachfolgers den Besitzer wechseln.

Mit Familie Henz, ebenfalls aus Trierweiler, hat Elisabeth Pilsl „Erben“ gefunden, für die die Aufrechterhaltung des alteingesessenen Lokals eine Herzensangelegenheit darstellt. „Wir waren selbst lange Jahre Gäste des Restaurants, inzwischen regelmäßig in Begleitung unserer Kinder“, erzählt Anne Henz. Über ihre eigene Familie hinaus sei es aber auch für den gesamten Ort und die Umgebung wichtig, dass der Betrieb erhalten bleibe.

„Das Haus gehört einfach zu Trierweiler, ist quasi das Herzstück des Dorfes“, erklärt Henz. Zudem biete es einen Ort zum Zusammenkommen und für geselliges Beisammensein. Ein Umstand, der auch Neulinge schnell zu Stammgästen habe werden lassen. „Ob jung oder alt, aus der Stadt oder vom Land, hier ist noch jeder fündig geworden“, sagt Pilsl.

Um „das Herzstück“ auch im Sinne von Elisabeth Pilsl weiterführen zu können, sucht Familie Henz, die selber keinen gastronomischen Hintergrund hat, nun noch nach einem geeigneten Pächter. Jemand mit Charakter soll es sein. „Wichtig ist jemand, der den Betrieb mit Liebe weiterführt und auch Spaß an der Gastronomie hat“, wünscht sich Pilsl und Henz ergänzt: „Der neue Betreiber muss in den Ort passen.“ Interessierte könnten sich in diesem Zuge bei Frau Cathrin Nargang unter der Email-Adresse

cnargang@holzbauhenz.de melden.

Ob der Gedanke, das Gasthaus zukünftig in anderen Händen zu sehen sie traurig stimme, verneint Elisabeth Pilsl: „Zur Zeit vermisse ich noch nichts.“ Durch Corona habe sie lange Zeit gehabt, sich mit dem Umstand anzufreunden. „Die ganzen Schließungen, die Auflagen und die Beschränkung auf Essen außer Haus haben der Tätigkeit zuletzt einiges an der Freude genommen“, erklärt Pilsl. Dadurch sei ein Stück weit die Nähe zu den Gästen verloren gegangen. Dies habe ihr den Abschied nun etwas leichter gemacht.

