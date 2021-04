Kostenpflichtiger Inhalt: Limited Edition : Ein Herz für Trier und Design - Das steckt hinter dem neuen Mode-Label Tunico

Modedesigner Nicolas Keller zeigt einige seiner Entwürfe. Foto: Hanna Kother

Trier Ein junger Modedesigner hat sich in die Stadt verliebt und will das Trierer Lebensgefühl tragbar machen. Was er für seine erste Kollektion vorhat und was das Besondere an den Klamotten ist.