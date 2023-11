Rammstein-Sänger auf Solotour Pornos, Protest, Presseboykott: Wie skandalös wird Till Lindemanns Trier-Auftritt?

Eigentlich geht das anders. So nämlich: „Und die Vögel singen nicht mehr.“ Aber was soll’s, ist ja künstlerische Freiheit, seinen eigenen Song umzudichten. „Und die Sänger vögeln nicht mehr“, sang Till Lindemann im Juli beim Konzert in Berlin. War es nur ein blöder Gag, den Text des Rammstein-Songs „Ohne dich“ zu ändern? Oder gezielte Provokation? Zeigen, dass man all das, was gerade geredet wird, nicht sonderlich ernst nimmt? Immerhin war Metal-Sänger-Lindemann zu dieser Zeit der wohl meist diskutierte Musiker Deutschlands.