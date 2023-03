Trier : Linien 25, 26 und 206 von Arbeiten am Bahnhof betroffen

Wegen Tiefbauarbeiten im Bereich der Haltestelle sechs am Busbahnhof in Trier, fahren die Linien 25, 26 und 206 wenige Meter vor der eigentlichen Baustelle los. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Jan Woitas

Trier Baumaßnahme am Bahnhofsplatz: Die Haltestelle für die Linien 25, 26 und 206 wird versetzt. Der Grund sind laut Pressemittelung der Stadtwerke Trier (SWT) Tiefbauarbeiten am Bahnhofsplatz im Bereich der Haltestelle sechs am Busbahnhof in Trier, von dem in der Regel die Busse der Firma Kylltalreisen abfahren.

Die Arbeiten für die Herstellung von Hausanschlüssen starten am Montag, 6. März.

Im Zuge der Bauarbeiten muss laut SWT der komplette Gehweg an dieser Stelle geöffnet werden. Deshalb wird der Haltepunkt für die Buslinien 25, 26 und 206 versetzt. Die Linien fahren ab heute wenige Meter vor dem eigentlichen Haltepunkt und damit außerhalb der Baustelle ab. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Tage andauern. Sie bringen keine weiteren Einschränkungen für den Bus- und Individualverkehr vor Ort mit sich.