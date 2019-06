Kommunalpolitik : Gleißner Fraktionschef der Trierer Linken

Trier Die Linksfraktion im Trierer Stadtrat hat Marc-Bernhard Gleißner zum Vorsitzenden gewählt.

Die Linke hat bei der Kommunalwahl am 26. Mai vier Sitze gewonnen. Das ist einer mehr als in der abgelaufenen Wahlperiode. Jörg Johann ist künftig stellvertretender Fraktionschef. Das Ergebnis war einstimmig. Die ehemalige Fraktionsvorsitzende Theresia Görgen verzichtete aus beruflichen Gründen auf eine Kandidatur.

Gleißner sagt: „Ich freue mich, dass wir einen weiteren Platz gewinnen konnten. Diese Fraktion bietet eine vielfältige Mischung und Expertise. Wir freuen uns auf eine konstruktive und hundertprozentige soziale Politik im Stadtrat, in der Jung wie Alt mit eingeschlossen werden sollen. Darum setzen wir auch bei der Ausschussbesetzung darauf, engagierte Bürgerinnen und Bürger in die Gremienarbeit einzubinden. Nur so kann Politik von unten nach oben entstehen.” Für ihn stünden der bezahlbare Wohnraum und die Entwicklung eines kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs im Vordergrund”, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Johann.