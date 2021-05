Bundestagswahl : Linke wählt Katrin Werner als Direktkandidatin im Wahlkreis Trier

Trier/Saarburg Die Bundestagsabgeordnete will Familien stärken und sagt der aktuellen Verkehrspolitik den Kampf an.

In ihrer Vorstellungsrede sprach sich die familienpolitische Sprecherin und Sprecherin für bürgerschaftliches Engagement der Linksfraktion im Bundestag für die Stärkung von Familien während der Corona-Pandemie aus: „Oft waren es ausgerechnet Familien, die in den Debatten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu wenig berücksichtigt wurden. Wir haben im Bundestag viele Konzepte entwickelt, um insbesondere Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern zu fördern. Wir wollen die Kindergrundsicherung, die kostenlose Nutzung des Nahverkehrs für Freiwilligendienstleistende und zwölf Monate Elterngeld pro Elternteil. Und auch die in Trier brisanten Themen sind von bundespolitischer Relevanz. Wenn in Trier die Verkäuferin oder der Pfleger, die uns durch die Corona-Krise gebracht haben, keine bezahlbare Wohnung mehr finden, muss der Bund tätig werden: Mieten deckeln! Auch der Verkehrsplanung von gestern, wie wir sie aktuell beim Moselaufstieg sehen, sagen wir den Kampf an: Klima- und Verkehrspolitik ist unzertrennbar mit der sozialen Frage verknüpft. Wir wollen deshalb öffentliche Verkehrsmittel auf allen Ebenen voranbringen, um sie nutzbar und bezahlbar für alle zu machen.“