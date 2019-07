Personalie : Lions-Club Hochwald hat neuen Präsidenten

Hermeskeil Hans-Peter Eiden ist neuer Präsident des Lions-Clubs Hochwald-Hermeskeil. Winfried Bungert hat in einer Feierstunde die Präsidentennadel an den Hermeskeiler weitergegeben.

„Man muss etwas, und sei es noch so wenig, für diejenigen tun, die Hilfe brauchen, etwas, was keinen Lohn bringt, sondern Freude, es tun zu dürfen.“ Auf der Basis dieser Worte von Albert Schweitzer und voller Tatendrang startet Hans-Peter Eiden in die bevorstehende Amtszeit als Präsident des Lions-Clubs Hochwald-Hermeskeil. Im Beisein zahlreicher Lionsfreunde und Gäste übernahm er in der Europäischen Akademie in Otzenhausen die Präsidentennadel von seinem Vorgänger Winfried Bungert.