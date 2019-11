Basar : Listen für Adventsbasar ab sofort erhältlich

Longuich Die katholische Kindertagesstätte St. Laurentius Longuich veranstaltet am Samstag, 23. November, ab 14 Uhr in der Kindertagesstätte in der Maximinstraße 19 einen Adventsmarkt und einen Spiel- und Fahrzeugmarkt.

Der Kindergarten bietet weihnachtliche Basteleien an, der Förderverein der Kita veranstaltet von 14 bis 16.30 Uhr einen Spiel- und Fahrzeugbasar. Hier können Spielzeuge, Bücher, Fahrräder, Dreiräder, Roller, Bobbycars, Autositze und ähnliches erworben werden (kein Verkauf von Kleidern, Schuhen, Kriegsspielzeug). Die Handarbeitsfrauen verkaufen ihre Handarbeiten.