Kirche : Gottesdienst mit Literatur in der Konstantin-Basilika

Trier (red) Ein toter Onkel, ein abgebrannter Neffe, drei durchgeknallte Tanten und ein Fiat Panda, in dem die fünf von Wien bis nach Montenegro fahren. Das ist das Setting des Romans, um den es im Literaturgottesdienst in der Evangelischen Kirche zum Erlöser, der Konstantin-Basilika am Sonntag, 8. November geht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken